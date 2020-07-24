В МИД объяснили выбор Танзании для возобновления авиасообщения

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, чем обоснован выбор Танзании в качестве страны, с которой с 1 августа возобновится авиасообщение. Несмотря на всю иронию, которую вызвали эти сообщения в соцсетях, африканская страна является весьма популярной среди российских путешественников.

— У нас принято сначала обсмеивать, а потом обдумывать. Занзибар и Танзания — это одно государство. Туристов было очень много, — отметила она в эфире ютуб-канала "Виттель. Реальность".

Захарова подчеркнула, что после приостановки авиасообщения из Танзании было вывезено весьма большое количество людей, что говорит о популярности этой страны среди российских туристов. Кстати, именно там находится известный вулкан Килиманджаро, высочайшая точка Африки, который привлекает путешественников со всего мира.

Дипломат также ответила на вопрос ведущего, который поинтересовался, насколько обоснованы опасения россиян улететь за рубеж и вновь "застрять" там, как это произошло в начале пандемии. Захарова подчеркнула, что в любом случае необходимо соблюдать осторожность и принимать взвешенное решение с учётом рисков, однако она добавила, что схема вывозных рейсов уже отработана за пять месяцев.