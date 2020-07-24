"Буду в первых рядах". Турчинов заявил, что лично готов штурмовать Крым

Глава штаба партии "Европейская солидарность" и бывший секретарь Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что готов лично штурмовать Крым, если президент страны Владимир Зеленский примет решение о наступлении на полуостров.
— Если он вдруг решит наступать — я буду в первых рядах штурмового батальона, — сказал Турчинов в интервью порталу "Цензор.net".
"Не хотят платить деньги". Экс-депутат Рады заявил об "отказе" Украины от Крыма и ДонбассаПо словам Мураева, жители Донбасса понимают, "с какой стороны идут обстрелы".
Политик добавил, что отвечал следователям на вопросы о причинах непроведения наступательных операций в Крыму. По его словам, Зеленскому будет сложнее сделать это. Турчинов заявил, что Украина не связана никакими ограничениями после того, как Россия денонсировала харьковские соглашения.
Ранее сообщалось, что Украина разработала стратегию возвращения Крыма. Но решила держать её в тайне.
Напомним, полуостров стал регионом России после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Во время недавнего визита в Керчь президент РФ Владимир Путин объяснил, почему Украина не развивала Крым.