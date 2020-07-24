"Буду в первых рядах". Турчинов заявил, что лично готов штурмовать Крым

Глава штаба партии "Европейская солидарность" и бывший секретарь Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что готов лично штурмовать Крым, если президент страны Владимир Зеленский примет решение о наступлении на полуостров.

— Если он вдруг решит наступать — я буду в первых рядах штурмового батальона, — сказал Турчинов в интервью порталу "Цензор.net".

Политик добавил, что отвечал следователям на вопросы о причинах непроведения наступательных операций в Крыму. По его словам, Зеленскому будет сложнее сделать это. Турчинов заявил, что Украина не связана никакими ограничениями после того, как Россия денонсировала харьковские соглашения.

Ранее сообщалось, что Украина разработала стратегию возвращения Крыма. Но решила держать её в тайне.