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"Мы очень соскучились!" Владельцы отелей и ресторанов Турции ждут россиян на отдых — видео

Ранее стало известно, что Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.

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Видео © LIFE

За несколько месяцев пандемии не только россияне успели соскучиться по заграничным поездкам, но и зарубежные отельеры и рестораторы хотят наконец-то повидать гостей из РФ. Лайф пообщался с владельцами заведений в Турции и выяснил, ждут ли они наших туристов.

Мы очень соскучились по российским туристам. Открытые границы, я думаю, это правильный шаг, так как русские любят нашу страну, а мы знаем, как сделать их счастливыми, отметил владелец ресторана традиционной турецкой кухни Неджати Илмаз.

Турция уже много лет является одним из самых излюбленных курортных направлений наших сограждан. Владельцы гостиниц и кафе считают, что возвращение россиян на побережье страны — это очень хорошая новость.

Хочу сказать, что весь наш прекрасный город, наши набережные, наши достопримечательности и рестораны ждут русских туристов, сказал хозяин отеля Гёкан Ишик.

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Сегодня стало известно, когда возобновятся полёты в эту страну.

Отельеры признаются, что уже стали с гостями из России одной семьёй.

Мы очень любим русский народ, мы с ними как одна семья. Когда мы их видим, то очень радуемся, что они приехали в нашу страну, — поделился генеральный директор Sidonya Hotel Мехет Сефер.

Напомним, сегодня стало известно, что Россия с 1 августа возобновляет международное авиасообщение. В первое время авиарейсы будут выполняться из ограниченного числа аэропортов: в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

На первом этапе — с 1 августа — россиянам станут доступны вылеты в Великобританию, Танзанию и Турцию (при этом Анкару и Стамбул можно будет посетить уже с 1 августа, а с 10-го числа начнутся рейсы в Анталью, Бодрум и Даламан). Кроме того, власти РФ ведут переговоры о возобновлении авиасообщения с 30 странами.

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