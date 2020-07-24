"Мы очень соскучились!" Владельцы отелей и ресторанов Турции ждут россиян на отдых — видео

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За несколько месяцев пандемии не только россияне успели соскучиться по заграничным поездкам, но и зарубежные отельеры и рестораторы хотят наконец-то повидать гостей из РФ. Лайф пообщался с владельцами заведений в Турции и выяснил, ждут ли они наших туристов.
— Мы очень соскучились по российским туристам. Открытые границы, я думаю, это правильный шаг, так как русские любят нашу страну, а мы знаем, как сделать их счастливыми, — отметил владелец ресторана традиционной турецкой кухни Неджати Илмаз.
Турция уже много лет является одним из самых излюбленных курортных направлений наших сограждан. Владельцы гостиниц и кафе считают, что возвращение россиян на побережье страны — это очень хорошая новость.
— Хочу сказать, что весь наш прекрасный город, наши набережные, наши достопримечательности и рестораны ждут русских туристов, — сказал хозяин отеля Гёкан Ишик.
Российским туристам посоветовали бронировать в Турции номера без кондиционеровСегодня стало известно, когда возобновятся полёты в эту страну.
Отельеры признаются, что уже стали с гостями из России одной семьёй.
— Мы очень любим русский народ, мы с ними как одна семья. Когда мы их видим, то очень радуемся, что они приехали в нашу страну, — поделился генеральный директор Sidonya Hotel Мехет Сефер.
Напомним, сегодня стало известно, что Россия с 1 августа возобновляет международное авиасообщение. В первое время авиарейсы будут выполняться из ограниченного числа аэропортов: в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.
На первом этапе — с 1 августа — россиянам станут доступны вылеты в Великобританию, Танзанию и Турцию (при этом Анкару и Стамбул можно будет посетить уже с 1 августа, а с 10-го числа начнутся рейсы в Анталью, Бодрум и Даламан). Кроме того, власти РФ ведут переговоры о возобновлении авиасообщения с 30 странами.