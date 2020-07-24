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Кошку – жительницу собора Святой Софии пообещали не выгонять из-за смены статуса на мечеть

Гли очень любит фотографироваться с гостями и даже имеет собственный аккаунт в "Инстаграме".

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Фото © Instagram / hagiasophiacat

Кошку Гли, которая больше десяти лет живёт в соборе Святой Софии в Стамбуле, решили оставить в храме, после того как он стал мечетью. Об этом сообщает Reuters.

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Музей сменил статус на мечеть 10 июля.

У кошки с тёмно-зелёными глазами есть даже аккаунт в "Инстаграме". Страничку ведёт местный экскурсовод. По его мнению, Гли так популярна из-за своей большой любви позировать гостям храма. Жители Стамбула, которые часто приходили погладить животное, забеспокоились, что после того, как храм стал мечетью, милую кошечку могут выгнать. Но власти Турции заверили, что в мечетях котам только рады.

Эта кошка стала очень известна, на территории собора живут и другие, менее популярные. Хочу вас успокоить, животных никто не тронет. Мы всегда рады их видеть в наших мечетях, — отметил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин.

Ранее Лайф сообщал, что в Стамбуле в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана прошла церемония открытия собора Святой Софии в статусе мечети. Позже турецкий лидер поучаствовал в первом с 1934 года намазе в соборе. Он сам прочитал суру.

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