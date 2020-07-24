Кошку – жительницу собора Святой Софии пообещали не выгонять из-за смены статуса на мечеть

Кошку Гли, которая больше десяти лет живёт в соборе Святой Софии в Стамбуле, решили оставить в храме, после того как он стал мечетью. Об этом сообщает Reuters.

У кошки с тёмно-зелёными глазами есть даже аккаунт в "Инстаграме". Страничку ведёт местный экскурсовод. По его мнению, Гли так популярна из-за своей большой любви позировать гостям храма. Жители Стамбула, которые часто приходили погладить животное, забеспокоились, что после того, как храм стал мечетью, милую кошечку могут выгнать. Но власти Турции заверили, что в мечетях котам только рады.

— Эта кошка стала очень известна, на территории собора живут и другие, менее популярные. Хочу вас успокоить, животных никто не тронет. Мы всегда рады их видеть в наших мечетях, — отметил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин.