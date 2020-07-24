Саркози рассказал о конфузе из-за шоколадки во время первой встречи с Путиным

Во время первой встречи президент России Владимир Путин и на то время лидер Франции Николя Саркози "не поделили" последний кусочек шоколада. Об этом французский политик рассказал в книге воспоминаний Le Temps des tempêtes ("Время бурь").
Впервые Путин и Саркози увиделись в немецком Хайлигендамме, где проходил саммит G8. Тогда гостей угощали шоколадом. Это лакомство, по словам Саркози, пришлось по вкусу и ему самому, и российскому лидеру. В какой-то момент они оба потянулись к тарелке, на которой был всего один кусочек шоколада.
Саркози: Без России нельзя разрешить ни сирийский кризис, ни украинскийПо словам экс-президента Франции, мнение о том, что Россия вычеркнута с дипломатической карты мира ещё с начала 1990-х, давно не актуально.
— Сложилась забавная ситуация, <...> все наблюдали за манёвром. Ни я, ни Путин не сказали ни слова. Мы пристально смотрели друг на друга, спрашивая себя, кто сдастся. А потом вдруг мы взорвались смехом, решив, что здесь не может быть проигравших. В итоге мы оставили в покое последний кусочек и отодвинули тарелку, — пишет Саркози.
По его словам, Путин "много смеялся" по этому поводу. Бывший французский лидер также заявил, что с российским президентом очень легко разговаривать. Он внимательный слушатель, "очень вежлив, доступен, приятен, склонный к улыбкам и смеху". Саркози знает Путина как человека, который всегда держит данное им слово.