Саркози рассказал о конфузе из-за шоколадки во время первой встречи с Путиным

Во время первой встречи президент России Владимир Путин и на то время лидер Франции Николя Саркози "не поделили" последний кусочек шоколада. Об этом французский политик рассказал в книге воспоминаний Le Temps des tempêtes ("Время бурь").

Впервые Путин и Саркози увиделись в немецком Хайлигендамме, где проходил саммит G8. Тогда гостей угощали шоколадом. Это лакомство, по словам Саркози, пришлось по вкусу и ему самому, и российскому лидеру. В какой-то момент они оба потянулись к тарелке, на которой был всего один кусочек шоколада.

— Сложилась забавная ситуация, <...> все наблюдали за манёвром. Ни я, ни Путин не сказали ни слова. Мы пристально смотрели друг на друга, спрашивая себя, кто сдастся. А потом вдруг мы взорвались смехом, решив, что здесь не может быть проигравших. В итоге мы оставили в покое последний кусочек и отодвинули тарелку, — пишет Саркози.