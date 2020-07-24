"Верен друзьям, всегда держит слово". Саркози в мемуарах рассказал о Путине

Бывший президент Франции Николя Саркози знает российского лидера Владимира Путина как человека, который всегда держит данное им слово. Своим мнением о президенте РФ он поделился в книге воспоминаний Le Temps des tempêtes ("Время бурь").

— С ним легко говорить. Он внимательно слушает, чрезвычайно вежлив, доступен, симпатичен, склонен улыбаться. Он необычайно верен друзьям, а также своим убеждениям и может изменить позицию, если в чём-то убедился... Он всегда держит данное им слово, — написал политик.

В переговорах Путин больше всего не любит двойных стандартов, отмечает Саркози. По его словам, с президентом РФ "нельзя быть любезным с глазу на глаз, а затем заочно критиковать". Также обречены на провал попытки вынудить его сделать что-либо. При этом российский лидер с пониманием относится к ситуации, когда у оппонента есть красная черта, за которую он не может перешагнуть.