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"Хотят всё, всегда и всех". Жорин рассказал об извращениях "русских Харви Вайнштейнов"

Гость шоу "Дайте сказать" считает, что в нашей стране, как и на Западе, есть огромное количество людей с нездоровым отношением к сексу.

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В российском публичном поле есть огромное количество мужчин, которые в сексуальном плане заткнули бы за пояс самого Харви Вайнштейна. Об этом в шоу "Дайте сказать" рассказал звёздный адвокат Сергей Жорин.

Есть реально маньячины, есть маньяки. Есть определённая категория людей, у которых нездоровое отношение к сексу, они хотят всё, всегда и всех, — заверил гость студии Лайфа.

Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы

Ранее присяжные признали его частично виновным — по двум из пяти пунктов обвинения в сексуальном насилии.

Назвать конкретные имена и фамилии "русских Харви Вайнштейнов" Жорин отказался, отметив лишь, что все знают этих людей, поскольку их деятельность довольно публична.

Мне Илья Резник рассказал, что давным-давно где-то на гастролях этот человек, которого все знают, в соседнем номере всю ночь склонял к близости престарелую женщину-уборщицу, — добавил он.

Учёные: Каждый десятый мужчина — сексуальный маньяк

Выяснилось, что каждый десятый и каждая двенадцатая женщина не могут контролировать своё половое влечение.

Полный выпуск шоу "Дайте сказать!" с Сергеем Жориным смотрите здесь.

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