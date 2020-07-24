"Хотят всё, всегда и всех". Жорин рассказал об извращениях "русских Харви Вайнштейнов"

В российском публичном поле есть огромное количество мужчин, которые в сексуальном плане заткнули бы за пояс самого Харви Вайнштейна. Об этом в шоу "Дайте сказать" рассказал звёздный адвокат Сергей Жорин.

— Есть реально маньячины, есть маньяки. Есть определённая категория людей, у которых нездоровое отношение к сексу, они хотят всё, всегда и всех, — заверил гость студии Лайфа.

Назвать конкретные имена и фамилии "русских Харви Вайнштейнов" Жорин отказался, отметив лишь, что все знают этих людей, поскольку их деятельность довольно публична.

— Мне Илья Резник рассказал, что давным-давно где-то на гастролях этот человек, которого все знают, в соседнем номере всю ночь склонял к близости престарелую женщину-уборщицу, — добавил он.