В ВТО поддержали Россию в её споре с ЕС по поводу формирования цен

Третейская группа Всемирной торговой организации (ВТО) поддержала позицию России в её споре с Европейским союзом. Стороны не согласны по поводу методики определения цены товаров и насчёт антидемпинговых мер. Позиция ВТО изложена в итоговом докладе арбитров по данному спору.
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Как сообщает ТАСС, в ВТО пояснили, что арбитры "поддержали жалобу России о том, что применяемая Европейским союзом "методология определения цены" в антидемпинговых расследованиях представляет собой нарушение правил ВТО".
Методология ЕС часто приводила к занижению стоимости энергии в цене российской продукции.
Этот спор Россия инициировала ещё в 2015 году. Поводом для этого стали введённые Брюсселем пошлины для производителей российских сварных труб. Одновременно тогда была отменена такая пошлина для Украины.
Нужно отметить, что пошлины часто применяются как элемент политического давления. К примеру, недавно США пригрозили РФ и Саудовской Аравии введением новых сборов из-за цен на нефть.