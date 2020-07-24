В ВТО поддержали Россию в её споре с ЕС по поводу формирования цен

Третейская группа Всемирной торговой организации (ВТО) поддержала позицию России в её споре с Европейским союзом. Стороны не согласны по поводу методики определения цены товаров и насчёт антидемпинговых мер. Позиция ВТО изложена в итоговом докладе арбитров по данному спору.

Как сообщает ТАСС, в ВТО пояснили, что арбитры "поддержали жалобу России о том, что применяемая Европейским союзом "методология определения цены" в антидемпинговых расследованиях представляет собой нарушение правил ВТО".

Методология ЕС часто приводила к занижению стоимости энергии в цене российской продукции.

Этот спор Россия инициировала ещё в 2015 году. Поводом для этого стали введённые Брюсселем пошлины для производителей российских сварных труб. Одновременно тогда была отменена такая пошлина для Украины.