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В ВТО поддержали Россию в её споре с ЕС по поводу формирования цен

Разбирательства продолжались с 2015 года. Поводом для них стали европейские пошлины для РФ.

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Фото © Robert Hradil / Getty Images

Третейская группа Всемирной торговой организации (ВТО) поддержала позицию России в её споре с Европейским союзом. Стороны не согласны по поводу методики определения цены товаров и насчёт антидемпинговых мер. Позиция ВТО изложена в итоговом докладе арбитров по данному спору.

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Это должно обеспечить страну налоговыми поступлениями в размере 1,3 миллиарда долларов.

Как сообщает ТАСС, в ВТО пояснили, что арбитры "поддержали жалобу России о том, что применяемая Европейским союзом "методология определения цены" в антидемпинговых расследованиях представляет собой нарушение правил ВТО".

Методология ЕС часто приводила к занижению стоимости энергии в цене российской продукции.

Этот спор Россия инициировала ещё в 2015 году. Поводом для этого стали введённые Брюсселем пошлины для производителей российских сварных труб. Одновременно тогда была отменена такая пошлина для Украины.

Нужно отметить, что пошлины часто применяются как элемент политического давления. К примеру, недавно США пригрозили РФ и Саудовской Аравии введением новых сборов из-за цен на нефть.

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