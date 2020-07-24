Адвокат Жорин раскрыл лайфхак, который позволяет уйти от наказания за домогательства

Адвокат Жорин раскрыл лайфхак, который позволяет работодателям уйти от наказания за домогательства к подчинённым

Закон далеко не всегда признаёт сексуальным домогательством ситуацию, которую пережила жертва. Об этом заявил известный адвокат Сергей Жорин в интервью ведущим шоу "Дайте сказать!". По его словам, в ряде случаев юридически может просто не оказаться состава преступления, и этим нюансом порой охотно пользуются лица, которых обвинили в харассменте.

— Предположим, вы моя подчинённая и я настоятельно предлагаю вам вступить со мной в сексуальную близость либо угрожаю, что я вас уволю или понижу в должности. Вот это состав преступления. А если я говорю, что вы должны со мной вступить в близость и тогда я повышу вас в должности или повышу вам заработную плату? — спрашивает гость студии Лайфа. — В этом как раз и состоит нюанс и лайфхак, может быть, для домогателей, которые смотрят нас в эфире.

Жорин указал, что дела по 133 статье УК РФ ("Понуждение к действиям сексуального характера") в нашей стране редко доходят до суда и ещё реже по ним звучат обвинительные приговоры — всего по 6–8 в год.

— Но чтобы был приговор, сначала нужно, чтобы было возбуждено уголовное дело, и в этом корень всех проблем, —отметил адвокат. — Дела возбуждаются крайне редко, и это проблема следствия. Зачастую по очевидным составам дела не возбуждаются.