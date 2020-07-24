Этапы "Формулы-1" в США, Бразилии, Канаде и Мексике отменены
Заявление опубликовали на сайте королевских гонок.
В этом году из-за пандемии коронавирусной инфекции не состоятся этапы "Формулы-1" в Бразилии, США, Мексике и Канаде. Об этом сообщает сайт "Ф1".
The ongoing COVID-19 pandemic means that unfortunately it will not be possible to race in Brazil, USA, Mexico and Canada this year.— Formula 1 (@F1) July 24, 2020
We look forward to returning next season to the Americas to put on a show for our passionate fans in the region
👉 https://t.co/aZyI7bB3Oa#F1 pic.twitter.com/Vl7kDdtWqT
В свою очередь, этапы в этом сезоне пройдут в Германии, Португалии и Италии. Таким образом, календарь 2020 года будет состоять из 13 гонок.
Фото © Twitter.com / F1