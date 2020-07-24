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Опубликовано 24 июля 2020, 17:41
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Этапы "Формулы-1" в США, Бразилии, Канаде и Мексике отменены

Заявление опубликовали на сайте королевских гонок.

В этом году из-за пандемии коронавирусной инфекции не состоятся этапы "Формулы-1" в Бразилии, США, Мексике и Канаде. Об этом сообщает сайт "Ф1".

В свою очередь, этапы в этом сезоне пройдут в Германии, Португалии и Италии. Таким образом, календарь 2020 года будет состоять из 13 гонок.

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Фото © Twitter.com / F1

Кира Громова
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