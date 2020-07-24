Тысячи лет под водой. Появились кадры с места обнаружения скелета мамонта на Ямале

В ямальском озере Печевалавато в 25 километрах от села Сеяха оленеводы нашли хорошо сохранившиеся останки взрослого мамонта. Уже достали из воды часть черепа, нижнюю челюсть и фрагмент конечности с сохранившимися сухожилиями. Теперь появилось видео с места работ.

Позже на место находки приехали специалисты и извлекли более десятка рёберных костей, фаланги и бедренную кость. Учёные проанализировали останки и пришли к выводу, что они принадлежат взрослой особи.

— Часть скелета нам удалось извлечь. Ещё часть скелета продолжает оставаться в грунте, под толщей воды. К сожалению, оперативно извлечь это целиком не удалось. Но для общего анализа материала собрано достаточно, — рассказал научный сотрудник Центра изучения Арктики Андрей Гусев.

Следующая экспедиция запланирована на 27 июля. Найти полный скелет — это большая удача, потому что отдельные фрагменты костей почти не несут никакой информации. Уже найденные фрагменты костей доставят в музейно-выставочный комплекс им. И.С. Шемановского для дальнейшей консервации и тщательного изучения.