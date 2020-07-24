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Выяснилось, какие цветы россияне любят больше

Некоторые из них могут подолгу сохранять свежесть.

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Большинство россиян при выборе цветов отдают предпочтение светлым сортам роз. Об этом рассказала президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова. По её словам, самыми популярными являются нежно-розовые, нежно-кремовые и белые бутоны роз, которые покупают 60% россиян. На втором месте также расположились розы, но уже красные. Их чаще берут в холодное время года, ко Дню всех влюблённых или же на 8 Марта.

Третье место в рейтинге по праву досталось хризантемам. Их большим преимуществом стало то, что они долгое время сохраняют свежесть. Причём россиянам оказалось не так важно, какого цвета бутоны в букете. Все цвета пользуются одинаково большой популярностью.

Рассказала главный флорист страны и о самых непопулярных цветах. Ими оказались гвоздики, которые по сложившейся традиции покупают лишь для мемориалов и могил.

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Необычный сорт тюльпанов Айс Крим известен куда меньше, чем его простой собрат, и это нужно срочно исправлять.

Меня это огорчает, потому что гвоздик огромное количество сортов. Есть фирмы, которые выращивают замечательные цветы в сиреневой цветовой гамме. Растяжка по цвету просто замечательная, — рассказала Валентина Сафронова в беседе с NEWS.ru.

Наименее популярными в России также оказались георгины. Их продажи в стране падают с каждым годом. Хотя отмечается, что именно георгины являются весьма стойкими цветами и способны достаточно долгое время стоять в вазе.

Ранее Лайф рассказывал, что столичные коммунальные службы до сентября высадят в городских парках и природных зонах свыше миллиона многолетних цветов. Они пополнят клумбы с однолетними растениями.

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