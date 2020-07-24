Выяснилось, какие цветы россияне любят больше

Большинство россиян при выборе цветов отдают предпочтение светлым сортам роз. Об этом рассказала президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова. По её словам, самыми популярными являются нежно-розовые, нежно-кремовые и белые бутоны роз, которые покупают 60% россиян. На втором месте также расположились розы, но уже красные. Их чаще берут в холодное время года, ко Дню всех влюблённых или же на 8 Марта.

Третье место в рейтинге по праву досталось хризантемам. Их большим преимуществом стало то, что они долгое время сохраняют свежесть. Причём россиянам оказалось не так важно, какого цвета бутоны в букете. Все цвета пользуются одинаково большой популярностью.

Рассказала главный флорист страны и о самых непопулярных цветах. Ими оказались гвоздики, которые по сложившейся традиции покупают лишь для мемориалов и могил.

— Меня это огорчает, потому что гвоздик огромное количество сортов. Есть фирмы, которые выращивают замечательные цветы в сиреневой цветовой гамме. Растяжка по цвету просто замечательная, — рассказала Валентина Сафронова в беседе с NEWS.ru.

Наименее популярными в России также оказались георгины. Их продажи в стране падают с каждым годом. Хотя отмечается, что именно георгины являются весьма стойкими цветами и способны достаточно долгое время стоять в вазе.