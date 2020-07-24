"Вообще, классно тут!" В футбольную академию позвали школьника, который собирал деньги для детдомов

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Известный российский футболист Александр Мостовой пригласил школьника из Челябинска Савву Ярыгина в футбольную академию, которую сам основал. Поводом для этого стали не оставившие никого равнодушными поступки мальчика на родине: Савва собирает и сдаёт макулатуру, а на вырученные деньги покупает футбольные мячи для детских домов.
Путёвка в этот лагерь стоит 60 тысяч, но Савва стал единственным мальчиком, приглашённым в академию бесплатно. Мостового настолько тронул поступок парня, что он не смог оставить это без внимания и решил сделать Савве подарок.
Школьник из Челябинска начал сдавать макулатуру, чтобы помогать детским домамНа вырученные деньги Савва покупает футбольные мячи для ребят, которым повезло меньше, чем ему.
Одна лагерная смена длится девять дней. За это время ребят тренирует как сам Мостовой, так и другие спортсмены. У детей насыщенное расписание: утро начинается с подъёма и завтрака, после чего проходит первая тренировка, плавно переходящая в бассейн. Далее дети идут на обед и тихий час. Вечером — ещё одна тренировка и культурная программа. Все воспитанники живут вместе с родителями в гостинице рядом со стадионом.
Как ранее писал Лайф, министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев, узнав об эковолонтёре Савве Ярыгине, вручил ему благодарственное письмо и десять новых качественных мячей. Кроме того, известный российский футболист Артём Дзюба пригласил школьника на матч сборной России.