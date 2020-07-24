"Вообще, классно тут!" В футбольную академию позвали школьника, который собирал деньги для детдомов

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Известный российский футболист Александр Мостовой пригласил школьника из Челябинска Савву Ярыгина в футбольную академию, которую сам основал. Поводом для этого стали не оставившие никого равнодушными поступки мальчика на родине: Савва собирает и сдаёт макулатуру, а на вырученные деньги покупает футбольные мячи для детских домов.

Путёвка в этот лагерь стоит 60 тысяч, но Савва стал единственным мальчиком, приглашённым в академию бесплатно. Мостового настолько тронул поступок парня, что он не смог оставить это без внимания и решил сделать Савве подарок.

Одна лагерная смена длится девять дней. За это время ребят тренирует как сам Мостовой, так и другие спортсмены. У детей насыщенное расписание: утро начинается с подъёма и завтрака, после чего проходит первая тренировка, плавно переходящая в бассейн. Далее дети идут на обед и тихий час. Вечером — ещё одна тренировка и культурная программа. Все воспитанники живут вместе с родителями в гостинице рядом со стадионом.