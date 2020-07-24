Российским туристам посоветовали бронировать в Турции номера без кондиционеров

Кондиционеры в отелях могут стать источником передачи различных инфекций. Поэтому российским туристам лучше выбирать номера, где их нет. Об этом рассказала директор турагентства "Корас" Наталья Сахнова. По её словам, масло в кондиционерах едва ли меняют, да и решётки не чистят.

— Кондиционеры разносят заразу, самые настоящие инфекции. Я туристам говорю: вам дали номер с видом на соседнюю стеночку — это самый лучший номер. Потому что в него не будет светить солнце и у вас не будет необходимости включать кондиционер. Это значит, вы будете избегать риска попадания инфекции, — передаёт портал "161" слова Сахновой.