Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Российским туристам посоветовали бронировать в Турции номера без кондиционеров

Сегодня стало известно, когда возобновятся полёты в эту страну.

61
Post cover

Фото © Pixabay

Кондиционеры в отелях могут стать источником передачи различных инфекций. Поэтому российским туристам лучше выбирать номера, где их нет. Об этом рассказала директор турагентства "Корас" Наталья Сахнова. По её словам, масло в кондиционерах едва ли меняют, да и решётки не чистят.

Туроператоры уже открыли бронирование туров в Турцию

Компании уже озвучили стоимость.

Кондиционеры разносят заразу, самые настоящие инфекции. Я туристам говорю: вам дали номер с видом на соседнюю стеночку — это самый лучший номер. Потому что в него не будет светить солнце и у вас не будет необходимости включать кондиционер. Это значит, вы будете избегать риска попадания инфекции, — передаёт портал "161" слова Сахновой.

Ранее российское посольство в Анкаре сообщило, что у россиян, которые будут приезжать в Турцию на отдых, не потребуют справки с отрицательным результатом теста на коронавирус. Им также не придётся проходить двухнедельный карантин. Но есть ряд других требований.

Выбор редакции

Loading...