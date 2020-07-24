Справки не нужны, карантина не будет. Россиянам пояснили новые правила отдыха в Турции

У россиян, которые будут приезжать в Турцию на отдых, не потребуют справки с отрицательным результатом теста на коронавирус. Им также не придётся проходить двухнедельный карантин. Об этом сообщается в рекомендациях для российских туристов, которые опубликовало Посольство РФ в Анкаре.

— Во время полёта пассажиры должны полностью заполнить информационную форму, включающую личные данные, номер кресла, адрес пребывания в Турции, данные для связи, данные о симптомах, — говорится в документе.

Зато масками и перчатками нужно будет запастись. Их будут требовать во всех общественных местах страны. Если у туриста не будет маски, то по прилёте её выдадут бесплатно. В аэропорту у гостей будут замерять температуру. При выявлении симптомов коронавируса туристу сделают тест.

Если диагноз CoViD-19 у путешественника подтвердится, в центр здравоохранения оперативно сообщат информацию о всех пассажирах, которые контактировали с ним во время полёта и сидели рядом. Их отправят на 14-дневный карантин, в отношении них будут применяться действующие на тот момент карантинные и изоляционные процедуры.