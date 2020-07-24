Услуга "пьяный водитель". Выпивший россиянин "спас" машину друга, задержанного за нетрезвое вождение

Наглость одного жителя Кирова удивила местных полицейских. Она проявилась после задержания его друга. На улице Труда сотрудники ДПС остановили водителя Volkswagen Jetta с явными признаками опьянения. Судя по кадрам, которые оказались в распоряжении Лайфа, водитель был настолько пьян, что с трудом понимал собеседника. Он часто переспрашивал, перебивал и отвечал невпопад.

Игорь, так зовут водителя, не смог найти документы. Потом мужчина и вовсе заявил, что уже якобы передал все полицейскому. Вскоре показался и пассажир автомобиля Сергей. Он сообщил, что категорически против пьянства за рулём, и всегда будет бороться с этим пагубным явлением.

Сотрудники начали оформлять штраф Игорю за пьяное вождение. Так как за это нарушение эвакуируют автомобиль, то водитель и пассажир придумали план по спасению машины. Сергей взял ключи от иномарки и якобы ушёл домой.

Пока водителя везли к врачу, пассажир вернулся к машине, успев по пути выпить ещё одну бутылку пива. Убедившись, что полицейских рядом нет, открыл ключом дверь и сел в "Джетту". Пьяный мужчина придавил педаль газа и резко проскочил перекресток на красный. Ему удалось уйти от преследования.