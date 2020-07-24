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Услуга "пьяный водитель". Выпивший россиянин "спас" машину друга, задержанного за нетрезвое вождение

Перед этим такому хорошему товарищу понадобилось ещё подзаправиться алкоголем.

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Наглость одного жителя Кирова удивила местных полицейских. Она проявилась после задержания его друга. На улице Труда сотрудники ДПС остановили водителя Volkswagen Jetta с явными признаками опьянения. Судя по кадрам, которые оказались в распоряжении Лайфа, водитель был настолько пьян, что с трудом понимал собеседника. Он часто переспрашивал, перебивал и отвечал невпопад.

Водитель был пьян. В Приморье при наезде авто на школьное крыльцо пострадало четыре человека

На мужчину составили административные протоколы.

Игорь, так зовут водителя, не смог найти документы. Потом мужчина и вовсе заявил, что уже якобы передал все полицейскому. Вскоре показался и пассажир автомобиля Сергей. Он сообщил, что категорически против пьянства за рулём, и всегда будет бороться с этим пагубным явлением.

Сотрудники начали оформлять штраф Игорю за пьяное вождение. Так как за это нарушение эвакуируют автомобиль, то водитель и пассажир придумали план по спасению машины. Сергей взял ключи от иномарки и якобы ушёл домой.

Пока водителя везли к врачу, пассажир вернулся к машине, успев по пути выпить ещё одну бутылку пива. Убедившись, что полицейских рядом нет, открыл ключом дверь и сел в "Джетту". Пьяный мужчина придавил педаль газа и резко проскочил перекресток на красный. Ему удалось уйти от преследования.

Ранее Лайф сообщал, что в Красноярском крае пьяный водитель сбил 15-летнюю девушку и скрылся с места преступления.

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