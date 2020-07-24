"Беспредел полнейший". В московской больнице охранники побили водителя скорой — видео

Инцидент с рукоприкладством произошёл сегодня в московской больнице № 15 на Вешняковской улице. Охранники учреждения применили силу против водителя скорой помощи за то, что он якобы припарковался в неположенном месте и отказался переставить машину. Инцидент мужчина снял на видео.

Бригада медиков привезла пациента с подозрением на коронавирус, медики отправились в отделение, чтобы оформить больного, а шофёр Андрей С. остался ждать их возле корпуса. К нему подошли двое сотрудников и в грубой форме потребовали отогнать автомобиль.

Водитель отказался и заявил, что будет ждать докторов там, где остановился. В его сторону посыпались оскорбления, охранники потребовали выйти из машины и разобраться "по-мужски". После этого один из них ворвался в кабину скорой и нанёс мужчине несколько ударов.

— Для таких, как ты, установлены правила. Баран! Если мужик, выйди из машины! Вали отсюда, будет он тут устанавливать правила! — кричали сотрудники охраны, сопровождая монолог отборной бранью.

В итоге Андрей отогнал автомобиль, решив не связываться с агрессивными мужчинами. Однако оставлять их безнаказанными он не стал и отправился в отделение полиции. Там шофёр написал заявление. Он также побывал в травмпункте, чтобы зафиксировать полученные травмы.

— Гематома под глазом, щека опухает. Уже башка не соображает. Давно спать должен, а всё езжу. Сейчас заеду в травмпункт, сниму ушибы, побои, потом на подстанцию. Как домой буду добираться, не знаю. Вот такая сегодня полоса неудач. Полный беспредел, полнейший. Не знаю, чем дело кончится, — поделился мужчина.

В справке врачи указали, что получен ушиб мягких тканей, посоветовали следить за самочувствием и обращаться к медикам, если начнётся тошнота или головокружение. Проводится проверка по факту случившегося.