В парке Горького начался выпускной столичных школьников. Фоторепортаж Лайфа

В московском парке Горького стартовал выпускной для столичных школьников. В 22:00 начался торжественный концерт, где выступит более 40 артистов, а в полночь прогремит праздничный салют. Лайф публикует фото с места событий.
Фото © LIFE / Павел Баранов
— Выпускники уже прибывают на мероприятие, всего планируется, что в мероприятии примет участие более 15 тысяч человек. Для всех гостей праздника изготовили тематические маски — их участники получают на входе, — цитирует АГН "Москва" сообщение пресс-службы Комплекса социального развития Москвы.
На общегородском выпускном строго соблюдаются все меры безопасности, накануне и за несколько часов до начала торжества в парке Горького прошла масштабная санитарная обработка. Сотрудники, задействованные в проведении праздника, прошли тестирование на CoViD-19.
От царской гимназии до коронавирусной самоизоляции. Как менялся школьный выпускник за сто летСегодня в Москве школьники наконец-то отметят выпускной. Традиционные прежде майские гулянья отменили из-за CoViD-19. И это будет первый школьный бал в больничных масках. Впрочем, за век образ старшеклассника-выпускника серьёзно изменился. Мы перебрали архивные фото за 110 лет и проследили эволюцию — смотрите сами.
На мероприятии дежурит полиция, всем выпускникам в автобусах измерили температуру, также эту процедуру повторят на месте бесконтактными термометрами. По всей территории парка расположены дозаторы с антисептиками.
Напомним, из-за рисков распространения коронавирусной инфекции большая часть учебных заведений приняла решение провести выпускные онлайн. Однако в 12 регионах России решили провести мероприятия очно.