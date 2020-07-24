В парке Горького начался выпускной столичных школьников. Фоторепортаж Лайфа

От царской гимназии до коронавирусной самоизоляции. Как менялся школьный выпускник за сто лет Сегодня в Москве школьники наконец-то отметят выпускной. Традиционные прежде майские гулянья отменили из-за CoViD-19. И это будет первый школьный бал в больничных масках. Впрочем, за век образ старшеклассника-выпускника серьёзно изменился. Мы перебрали архивные фото за 110 лет и проследили эволюцию — смотрите сами.