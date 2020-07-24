Исмаилов размазал Александра Емельяненко, сотворив сенсацию в Сочи

Андердог в самом ожидаемом поединке года Магомед Исмаилов полностью деклассировал своего звёздного оппонента Александра Емельяненко, продемонстрировав чудовищные дыры в навыках борьбы представителя клуба "Ахмат".

Главной интригой завершившегося несколько минут долгожданного боя был вопрос: сумеет ли Емельяненко попасть по более быстрому противнику? Не сумел. Магомед оказался гораздо более точен в стойке, в которой находились бойцы в редкие секунды схватки. Всё остальное время Лысый Хищник провёл на тушке Александра, издевательски разбивая в кровь его лицо.

Таким беспомощным АЕ, вышедшего на этот бой под прозвищем Смерть, не видели давно… Пожалуй, таким он был лишь в поединке с Дмитрием Сосновским, но тогда всё было понятно: боец совмещал подготовку с распитием спиртных напитков. Но сейчас ведь другое дело, Емельяненко был заперт на несколько месяцев в Чечне и уж точно алкоголь в глаза не видел…

Представитель "Ахмата" оказался попросту не готов ни к разменам с Исмаиловым в стойке, ни к его переводам в партер. Смотреть на одностороннее избиение некогда великого бойца было тяжело и неприятно. Можно ли это назвать позором? Наверное, нет. Всё же, несмотря на колоссальную разницу в габаритах, Магомед достаточно топовый боец, и нельзя сказать, что в его победу никто не верил. Верили… Но в Сашу верили всё же больше. Увы, сегодня Емельяненко закончился…

Сможет ли он пережить сегодняшнее потрясение и вернуться прежним? Трудно сказать, учитывая, что во всех предматчевых интервью АЕ к своей беде каждый раз акцентировал внимание на том, что Исмаилов "маленький", что он "не умеет драться". Что ж, сегодня маленький (по меркам тяжёлого веса) боец доказал, что размер не всегда имеет значения. Если только речь не о размере сердца. Сегодня оно оказалось в разы больше, чем у бойца по фамилии Емельяненко.