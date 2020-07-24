Эрдоган распорядился сделать собор Святой Софии открытым для мусульман круглосуточно

Кошку – жительницу собора Святой Софии пообещали не выгонять из-за смены статуса на мечеть Гли очень любит фотографироваться с гостями и даже имеет собственный аккаунт в "Инстаграме".

Напомним, Эрдоган в марте прошлого года предложил изменить статус собора Святой Софии в Стамбуле. Заседание Госсовета Турции по данному вопросу состоялось в начале июля этого года и длилось 17 минут. По результатам заседания музей стал мечетью 10 июля. В РПЦ назвали это пощёчиной всему христианству. Сам Эрдоган резко ответил недовольным превращением собора Святой Софии в мечеть. 24 июля там состоялся первый с 1934 года намаз. Турецкий лидер лично прочитал суру.