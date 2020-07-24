"Не боишься, что задушу тебя, а скажу, что задохнулась?" В Батайске дочь выгнала 80-летнюю медсестру на улицу — видео

Видео © LIFE
В Батайске 80-летняя медсестра детской поликлиники уже год живёт у соседей. Бабушка утверждает, что её выгнала из дома собственная дочь. За Любовь Яковлевну Кашпарову, на руках которой выросло уже три поколения детей, вступилась вся округа.
Любовь Яковлевна — дочь фронтовика и до сих пор работает. Когда дочери исполнилось 25 лет, бабушка переписала на неё свой дом, чтобы та не мучилась с документами после её смерти.
— Чувствовала себя я уже неважно, вот до сих пор дотелепалась. Решила, чтобы после моей смерти она [дочь] не мучилась с документами, и сделала на неё дарственную. И, короче говоря, стали они от меня избавляться, то воду выльют, то толкнут, то ты храпишь, а я лежу и не сплю. "А ты не боишься, что я тебя задушу подушкой, а скажу, что ты задохнулась?" — рассказала Лайфу Любовь Яковлевна.
После очередного скандала медсестра заночевала у соседки, а потом не смогла попасть домой, калитка была закрыта на засов. Только два или три раза удалось зайти в дом с полицией. Живёт бабушка то у одних добрых людей, то у других уже целый год.
Наследство на кону. Как приёмные дети убили мать и бабушкуКонаковский городской суд Тверской области признал недостойным наследником подростка, который зарубил топором свою бабушку и зарезал мать. Отец убийцы считает, что за всем этим стоит группа мошенников, которые манипулируют его сестрой.
Сама дочь утверждает, что мать не выгоняла, она якобы ушла сама. Семья Любови Яковлевны лишь хотела заняться ремонтом дома, поскольку в нём уже падали потолки, все комнаты были чёрными, там было невозможно жить.
— Её никто не выгонял из дома. Это просто из ряда вон выходящее. Все соседи вокруг, ну, бабушки, я понимаю, её поддерживают. Все в курсе, я в прошлом году начала ремонт, ей это не понравилось, ей это не нужно, она хотела спокойно умереть. Она повернулась и ушла и теперь преподносит всем, что я её выгнала, — сказала Надежда.
Одна из соседок, Марина Сидорова, рассказала, что встретила Любовь Яковлевну на лавочке под дождём и предложила ей пожить в комнатке в своём доме. Волонтёры уже обратились к местным властям с просьбой помочь пожилой женщине с жильём, они написали заявление на имя главы администрации города.
Кроме того, неравнодушные батайчане побеседовали с дочерью, но столкнулись с агрессией и непониманием. А пока родные люди не могут найти общий язык, 80-летняя медсестра кочует по соседям.
Ранее в Кабардино-Балкарии ребёнка с ДЦП выгнали из частного детсада.