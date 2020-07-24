"Не боишься, что задушу тебя, а скажу, что задохнулась?" В Батайске дочь выгнала 80-летнюю медсестру на улицу — видео

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В Батайске 80-летняя медсестра детской поликлиники уже год живёт у соседей. Бабушка утверждает, что её выгнала из дома собственная дочь. За Любовь Яковлевну Кашпарову, на руках которой выросло уже три поколения детей, вступилась вся округа.

Любовь Яковлевна — дочь фронтовика и до сих пор работает. Когда дочери исполнилось 25 лет, бабушка переписала на неё свой дом, чтобы та не мучилась с документами после её смерти.

— Чувствовала себя я уже неважно, вот до сих пор дотелепалась. Решила, чтобы после моей смерти она [дочь] не мучилась с документами, и сделала на неё дарственную. И, короче говоря, стали они от меня избавляться, то воду выльют, то толкнут, то ты храпишь, а я лежу и не сплю. "А ты не боишься, что я тебя задушу подушкой, а скажу, что ты задохнулась?" — рассказала Лайфу Любовь Яковлевна.

После очередного скандала медсестра заночевала у соседки, а потом не смогла попасть домой, калитка была закрыта на засов. Только два или три раза удалось зайти в дом с полицией. Живёт бабушка то у одних добрых людей, то у других уже целый год.

Сама дочь утверждает, что мать не выгоняла, она якобы ушла сама. Семья Любови Яковлевны лишь хотела заняться ремонтом дома, поскольку в нём уже падали потолки, все комнаты были чёрными, там было невозможно жить.

— Её никто не выгонял из дома. Это просто из ряда вон выходящее. Все соседи вокруг, ну, бабушки, я понимаю, её поддерживают. Все в курсе, я в прошлом году начала ремонт, ей это не понравилось, ей это не нужно, она хотела спокойно умереть. Она повернулась и ушла и теперь преподносит всем, что я её выгнала, — сказала Надежда.

Одна из соседок, Марина Сидорова, рассказала, что встретила Любовь Яковлевну на лавочке под дождём и предложила ей пожить в комнатке в своём доме. Волонтёры уже обратились к местным властям с просьбой помочь пожилой женщине с жильём, они написали заявление на имя главы администрации города.

Кроме того, неравнодушные батайчане побеседовали с дочерью, но столкнулись с агрессией и непониманием. А пока родные люди не могут найти общий язык, 80-летняя медсестра кочует по соседям.