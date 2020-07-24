Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Суд Киева постановил закрыть дело в отношении Зеленского из-за нарушений в декларации

Решение было принято в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

37
Post cover

Фото © Facebook / Володимир Зеленський

Дело о несвоевременном внесении изменений в декларацию о доходах в отношении президента Украины Владимира Зеленского закрыто. Такое решение принял Печерский районный суд Киева, сообщается на сайте Единого реестра судебных решений Украины.

Производство по делу об административном правонарушении… закрыть в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения, — сказано в записи.

Депутаты Рады вновь призвали Зеленского уйти в отставку

Такое заявление было сделано после нападения на одного из народных избранников.

Также в суде отметили, что глава государства пользуется правом неприкосновенности на время исполнения полномочий и в отношении него нельзя возбудить уголовное дело.

Напомним, ранее Зеленский получил два протокола от Национального агентства по предотвращению коррупции за нарушения в налоговой декларации.

Выбор редакции

Loading...