Суд Киева постановил закрыть дело в отношении Зеленского из-за нарушений в декларации

Дело о несвоевременном внесении изменений в декларацию о доходах в отношении президента Украины Владимира Зеленского закрыто. Такое решение принял Печерский районный суд Киева, сообщается на сайте Единого реестра судебных решений Украины.

— Производство по делу об административном правонарушении… закрыть в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения, — сказано в записи.

Также в суде отметили, что глава государства пользуется правом неприкосновенности на время исполнения полномочий и в отношении него нельзя возбудить уголовное дело.