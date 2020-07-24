Суд Киева постановил закрыть дело в отношении Зеленского из-за нарушений в декларации

Дело о несвоевременном внесении изменений в декларацию о доходах в отношении президента Украины Владимира Зеленского закрыто. Такое решение принял Печерский районный суд Киева, сообщается на сайте Единого реестра судебных решений Украины.
— Производство по делу об административном правонарушении… закрыть в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения, — сказано в записи.
Депутаты Рады вновь призвали Зеленского уйти в отставкуТакое заявление было сделано после нападения на одного из народных избранников.
Также в суде отметили, что глава государства пользуется правом неприкосновенности на время исполнения полномочий и в отношении него нельзя возбудить уголовное дело.
Напомним, ранее Зеленский получил два протокола от Национального агентства по предотвращению коррупции за нарушения в налоговой декларации.