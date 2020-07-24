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"Пусть возьмёт белый флаг". Российские сенаторы высмеяли собравшегося штурмовать Крым Турчинова

В Совфеде поставили вопрос о психическом состоянии украинского политика.

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Фото © Facebook / Олександр Турчинов

Российские сенаторы оценили намерение экс-секретаря СНБО Украины Александра Турчинова "штурмовать Крым в первых рядах". Его заявления сочли возмутительными и обвинили в псевдогероизме.

Турчинов решил показать редкую храбрость и готовность встать "в первые ряды штурмового батальона", поскольку знает, что приказа штурмовать Крым не будет. А вот привлечь внимание СМИ к своему псевдогероизму — другое дело, — написал в "Твиттере" член Совета Федерации Алексей Пушков.

Сенатор добавил, что президент Украины Владимир Зеленский, как и его предшественник Пётр Порошенко, такой приказ не отдаст.

"Буду в первых рядах". Турчинов заявил, что лично готов штурмовать Крым

По его словам, власти Украины не связаны никакими ограничениями после того, как Россия расторгла харьковские соглашения.

Пушкова поддержал его коллега от Крымского региона Сергей Цеков. Он подчеркнул, что на Украине считают главным врагом Россию, не понимая, что на самом деле опасность исходит от таких, как Турчинов и других радикальных элементов. Политик посоветовал экс-главе СНБО "захватить с собой белый флаг", если тот решит штурмовать полуостров, поскольку тем, кто объявит войну России, лучше сразу сдаться.

Это крайне возмутительное заявление. Возникает большой вопрос о психическом состоянии и уравновешенности самого Турчинова, который тиражирует подобные бредовые и неадекватные заявления, добавил он в интервью РИА "Новости".

Накануне украинские пропагандисты призвали к отделению Хабаровского края от России.

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