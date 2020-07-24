"Пусть возьмёт белый флаг". Российские сенаторы высмеяли собравшегося штурмовать Крым Турчинова

Российские сенаторы оценили намерение экс-секретаря СНБО Украины Александра Турчинова "штурмовать Крым в первых рядах". Его заявления сочли возмутительными и обвинили в псевдогероизме.

— Турчинов решил показать редкую храбрость и готовность встать "в первые ряды штурмового батальона", поскольку знает, что приказа штурмовать Крым не будет. А вот привлечь внимание СМИ к своему псевдогероизму — другое дело, — написал в "Твиттере" член Совета Федерации Алексей Пушков.

Турчинов решил показать редкую храбрость и готовность встать «в первые ряды штурмового батальона», поскольку знает, что приказа штурмовать Крым не будет. Зеленский такой приказ не отдаст, как не отдал Порошенко. А вот привлечь внимание СМИ к своему псевдо-героизму - другое дело. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) July 24, 2020

Сенатор добавил, что президент Украины Владимир Зеленский, как и его предшественник Пётр Порошенко, такой приказ не отдаст.

Пушкова поддержал его коллега от Крымского региона Сергей Цеков. Он подчеркнул, что на Украине считают главным врагом Россию, не понимая, что на самом деле опасность исходит от таких, как Турчинов и других радикальных элементов. Политик посоветовал экс-главе СНБО "захватить с собой белый флаг", если тот решит штурмовать полуостров, поскольку тем, кто объявит войну России, лучше сразу сдаться.

— Это крайне возмутительное заявление. Возникает большой вопрос о психическом состоянии и уравновешенности самого Турчинова, который тиражирует подобные бредовые и неадекватные заявления, — добавил он в интервью РИА "Новости".