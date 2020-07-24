Сооснователь Apple Стив Возняк подал иск на YouTube и Google за размещение мошеннических видео

Сооснователь компании Apple Стив Возняк и ещё 17 человек подали иск на платформу YouTube и владеющею ей корпорацию Google. Причиной стали мошеннические видеоролики, в которых используется имя Возняка и других предпринимателей.

По мнению авторов иска, опубликованного на сайте юридической фирмы Cotchett, Pitre & McCarthy, руководство YouTube знает о подобных роликах, однако не предпринимает попыток удалить их. Мошенники используют имена знаменитых бизнесменов, с помощью которых пытаются выманить деньги у пользователей.

Так, по словам Возняка и других авторов заявления, злоумышленники предлагают пользователям отправить некоторое количество биткоинов на определённый адрес, после чего бизнесмены якобы вернут их в двойном размере. В иске приводятся скриншоты из видеозаписей, в которых фигурируют имена Билла Гейтса, Илона Маска и других. Напомним, ранее похожий инцидент произошёл в соцсети Twitter: хакеры взломали десятки аккаунтов известных людей, включая Маска, Гейтса, Майкла Блумберга, Джеффа Безоса, компаний Apple, Uber и других.

Истцы утверждают, что неоднократно пытались достучаться до YouTube с требованием принять меры, однако компания не спешит это делать, в результате чего страдает репутация бизнесменов.