В парке Горького для московских выпускников прогремел праздничный салют — видео

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В парке Горького для московских выпускников прогремел праздничный салют.
Тысячи вчерашних школьников, вступающих в новую жизнь, собрались у сцены, где для ребят выступали популярные артисты. Ровно в полночь небо озарили яркие праздничные вспышки, длившиеся около шести минут.
"Мы готовились, верили!" Лайф узнал, как проходит выпускной московских школьников в парке Горького — видеоСо сцены гремит музыка, царит атмосфера праздника и веселья.
На этом праздник не заканчивается, дискотека продлится в парке Горького до шести часов утра.
Напомним, в московском парке Горького 24 июля стартовал общегородской выпускной для столичных школьников.