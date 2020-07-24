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В парке Горького для московских выпускников прогремел праздничный салют — видео

На этом праздник не заканчивается, дискотека продлится до шести утра.

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Видео © LIFE

В парке Горького для московских выпускников прогремел праздничный салют.

Тысячи вчерашних школьников, вступающих в новую жизнь, собрались у сцены, где для ребят выступали популярные артисты. Ровно в полночь небо озарили яркие праздничные вспышки, длившиеся около шести минут.

"Мы готовились, верили!" Лайф узнал, как проходит выпускной московских школьников в парке Горького — видео

Со сцены гремит музыка, царит атмосфера праздника и веселья.

На этом праздник не заканчивается, дискотека продлится в парке Горького до шести часов утра.

Напомним, в московском парке Горького 24 июля стартовал общегородской выпускной для столичных школьников.

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