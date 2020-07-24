Израильские вертолёты нанесли удар по Сирии — видео

Особый интерес. Почему США не выводят из Сирии войска, оккупировав нефтерождения Как считают эксперты, Вооружённые силы Соединённых Штатов Америки находятся в Сирийской Арабской Республике абсолютно незаконно, тем самым они нарушают международное право, являясь оккупантами. Однако ситуация в Сирии складывается таким образом, что в перспективе американцы не смогут оставаться на её территории, этому способствует как неприятие американцев со стороны местного населения, так и растущие затраты на содержание войск.