Израильские вертолёты нанесли удар по Сирии — видео

Видео © Twitter / Jtruzmah
Израиль нанёс авиаудары по объектам на юге Сирии. Об этом заявила пресс-служба армии обороны страны ЦАХАЛ на странице в "Твиттере".
— Ранее сегодня боеприпасы были выпущены из Сирии в направлении Израиля. В ответ наши боевые вертолёты нанесли удары по военным целям на юге Сирии, принадлежащим сирийским вооружённым силам, — отмечается в сообщении.
Были атакованы наблюдательные пункты сирийской армии и системы сбора разведывательных данных, расположенные на базах.
Министерство обороны Сирии подтвердило нападение. По его данным, пострадали двое военнослужащих, отмечается на сайте ведомства.
Особый интерес. Почему США не выводят из Сирии войска, оккупировав нефтерожденияКак считают эксперты, Вооружённые силы Соединённых Штатов Америки находятся в Сирийской Арабской Республике абсолютно незаконно, тем самым они нарушают международное право, являясь оккупантами. Однако ситуация в Сирии складывается таким образом, что в перспективе американцы не смогут оставаться на её территории, этому способствует как неприятие американцев со стороны местного населения, так и растущие затраты на содержание войск.
24 июля днём Израиль сообщил о том, что со стороны сирийской границы на Голанских высотах прогремело несколько взрывов, повреждения получили гражданское здание и автомобиль. ЦАХАЛ заявила, что не допустит нарушения суверенитета и возлагает на Сирию ответственность за вооружённую атаку.
Ранее семь человек пострадали при ракетной атаке Израиля на Дамаск.