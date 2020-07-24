"Мы готовились, верили!" Лайф узнал, как проходит выпускной московских школьников в парке Горького — видео

Видео © LIFE

В парке Горького продолжается выпускной для московских школьников, уже вовсю идёт концерт популярных исполнителей. Лайф выяснил, какие эмоции испытывают герои праздника от торжества.

— Несмотря на коронавирус, мы готовились, верили, что у нас всё-таки будет выпускной. Это такое мероприятие, которое пропустить нельзя, — с горящими глазами поделились столичные выпускницы.

Девушки долго готовили наряды, на платья было потрачено от 20 до 60 тысяч рублей. На торжество все приехали при макияже и украшениях, ведь такой праздник действительно запомнится надолго.

— Как сказала моя мама, выпускной один. Свадьбы может быть две, выпускной — один! — поделилась выпускница Елизавета.

На входе в парк расстелена красная ковровая дорожка, а встречают гостей танцующие в серебряных костюмах зайцы. Со сцены гремит музыка, царит радостная и торжественная атмосфера.

Ребята считают, что это самый лучший праздник, у них в планах — повеселиться после тяжёлых экзаменов и нервозной обстановки с коронавирусом. Со школой прощаться жаль, но последние звонки отзвенели уже давно, а сегодня будущие студенты отмечают важный шаг во взрослую жизнь.