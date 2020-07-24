Пранкеры Вован и Лексус разыграли Монику Левински от лица Греты Тунберг

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные под именами Вован и Лексус, дозвонились до бывшей сотрудницы Белого дома Моники Левински. Разговор с ней проходил от лица экоактивистки Греты Тунберг. Запись опубликована на ютуб-канале портала "Октагон".

В беседе с пранкерами Левински отметила, что у них с Гретой есть нечто общее, так как обе пережили общественную травлю и справиться с ней им помогли семьи. Женщина добавила, что решила держаться подальше от политики из-за того, что её высказывания постоянно воспринимаются в штыки.

В комментарии РБК Кузнецов уточнил, что публикация записи является "подарком" для Левински в честь дня её рождения — 23 июля участнице одного из самых громких скандалов в истории США исполнилось 46 лет. По словам пранкера, из разговора стало понятно, что Моника полностью посвятила себя борьбе с травлей.

Левински пришла стажёром в Белый дом в 1995 году в возрасте 22 лет. Спустя три года стало известно о её отношениях с президентом страны Биллом Клинтоном, что вызвало большой общественный резонанс. "Тунберг" в ходе беседы выразила мнение, что политический скандал подтолкнул Клинтона начать войну против Югославии, однако, по словам Левински, эта история намного сложнее, чем выглядит на первый взгляд.