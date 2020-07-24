В Крыму пропал трёхлетний мальчик, когда старшая сестра отвлеклась во время прогулки

В посёлке Строгановка Симферопольского района Крыма пропал трёхлетний мальчик, об этом сообщается в региональной группе поискового отряда "Лиза алерт".

Муса Сулейманов вышел на прогулку со старшей сестрой около 16 часов 24 июля. Девочка в какой-то момент потеряла малыша из виду, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

Родители ребёнка обратились в полицию и рассказали, что не нашли сына на площадке возле дома. На место происшествия выехали следователи и криминалисты во главе с и.о. руководителя СУ СКР по Крыму Владимиром Терентьевым. Поисками также занимаются сотрудники МВД и МЧС, объявлен сбор волонтёров.

В момент исчезновения малыш был одет в серую футболку, тёмно-синие шорты, белые шлёпанцы. У него короткая стрижка, светлые волосы, карие глаза, рост — около 110 см. По факту пропажи ребёнка возбуждено уголовное дело.