США предложили России создать линию связи для предотвращения конфликтов в космосе

США и России необходимо создать условия для связи двух стран, чтобы избежать космических конфликтов. Об этом заявил помощник госсекретаря по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд.

— Наш оператор должен иметь возможность связаться с их оператором в случае возникновения проблем и недоразумений, — сказал он на брифинге.

Форд уточнил, что эта тема будет обсуждаться на переговорах экспертов двух стран в Вене, которая состоится на следующей неделе, так как, по мнению Госдепа, Россия делает "странные и опасные вещи" в космосе в последнее время.

По словам помощника госсекретаря, Вашингтон имеет право применить ответные меры в случае угрозы в космическом пространстве.

— В случае возникновения таких атак или угроз мы, конечно же, оставляем за собой право ответить в том месте, в то время и тем способом, который сочтём нужным, — добавил он.

По словам дипломата, свободный доступ в космос является жизненно необходимым для США.