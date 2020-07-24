Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

США предложили России создать линию связи для предотвращения конфликтов в космосе

Также в Вашингтоне заявили, что оставляют за собой право на ответные меры в случае угрозы.

59
Post cover

Фото © Pixabay

США и России необходимо создать условия для связи двух стран, чтобы избежать космических конфликтов. Об этом заявил помощник госсекретаря по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд.

Наш оператор должен иметь возможность связаться с их оператором в случае возникновения проблем и недоразумений, — сказал он на брифинге.

Форд уточнил, что эта тема будет обсуждаться на переговорах экспертов двух стран в Вене, которая состоится на следующей неделе, так как, по мнению Госдепа, Россия делает "странные и опасные вещи" в космосе в последнее время.

США и Великобритания обвинили Россию в испытаниях противоспутникового оружия в космосе

В Вашингтоне и Лондоне считают, что мирному использованию космоса грозит опасность.

По словам помощника госсекретаря, Вашингтон имеет право применить ответные меры в случае угрозы в космическом пространстве.

В случае возникновения таких атак или угроз мы, конечно же, оставляем за собой право ответить в том месте, в то время и тем способом, который сочтём нужным, — добавил он.

По словам дипломата, свободный доступ в космос является жизненно необходимым для США.

Напомним, ранее Россия и США договорились о новом этапе переговоров по контролю над вооружением. Они пройдут в Вене 28–30 июля.

Выбор редакции

Loading...