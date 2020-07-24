Власти Москвы ожидают замены кассиров терминалами в ближайшие десять лет

Терминалы самообслуживания в течение ближайших десяти лет могут заменить кассиров в столичных магазинах. Такое мнение высказал руководитель Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.
— Многие крупные сетевые компании экспериментируют с этим форматом, есть предприятия, которые далеко не первую пятилетку используют такие механизмы, — заметил Немерюк в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Он уточнил, что на данный момент в магазинах сохраняется формат, при котором 95% занимают кассиры, однако в ближайшем будущем всё может измениться.
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Ожидать превалирования терминалов уже в следующем году не стоит, но, по словам Немерюка, в течение десяти лет этот формат может стать основным.
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