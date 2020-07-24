Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Власти Москвы ожидают замены кассиров терминалами в ближайшие десять лет

Сейчас в столице по новому формату работает 5% магазинов.

46

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв

Терминалы самообслуживания в течение ближайших десяти лет могут заменить кассиров в столичных магазинах. Такое мнение высказал руководитель Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

Многие крупные сетевые компании экспериментируют с этим форматом, есть предприятия, которые далеко не первую пятилетку используют такие механизмы, — заметил Немерюк в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Он уточнил, что на данный момент в магазинах сохраняется формат, при котором 95% занимают кассиры, однако в ближайшем будущем всё может измениться.

Россиянам могут начать платить за найденную в магазинах просрочку

Автор инициативы уверен, что это может повысить общественный контроль за правонарушениями.

Ожидать превалирования терминалов уже в следующем году не стоит, но, по словам Немерюка, в течение десяти лет этот формат может стать основным.

Ранее Лайф рассказывал о неочевидных функциях мобильных приложений "Пятёрочки", "Магнита" и "Перекрёстка", о которых вы не знали.

Выбор редакции

Loading...