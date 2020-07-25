У Александра Емельяненко диагностирован перелом носа после поражения от Исмаилова

У российского бойца MMA Александра Емельяненко диагностирован перелом носа после поединка с Магомедом Исмаиловым, состоявшегося в Сочи в рамках турнира Absolute Championship Akhmat (ACA) 107. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на команду спортсмена.

— Врачи диагностировали перелом носа, — уточнили в команде спортсмена.

Напомним, 24 июля Емельяненко-младший проиграл восьмой бой в карьере. На его счету также 28 побед и одна ничья. В активе Исмаилова 16 побед, два поражения и одна ничья.

Не исключено, что спортсмены проведут матч-реванш.

— Саша сказал, что можно провести реванш. Я сказал, что я готов, если он этого захочет, — отметил Исмаилов в беседе с журналистами после боя.