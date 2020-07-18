Без жестокости кулачных боёв, но с фриками. Новое движение поп-ММА взрывает Интернет

Смешанные единоборства теряют былую популярность? Несколько лет назад это показалось бы чем-то из мира фантастики. Однако в условиях популярности видеоблогов на первый план стала выходить зрелищность, яркость и даже отсутствие как таковых правил. Классические смешанные единоборства вытесняются кулачными боями и, как оказалось, поп-ММА.

Одним из сооснователей этого движения у нас в России является бывший чемпион по самбо и рукопашному бою, а сегодня популярный ММА-блогер Артём Тарасов (у него на "Ютубе" миллион подписчиков). Лайф расспросил Артёма подробнее о новом движении.

— Артём, для начала можете пояснить, что же такое поп-ММА?

— Раньше были так называемые фрик–бои, сейчас появилось название "поп-ММА". От слова "попса" — модная субкультура. Его придумал парень из нашей команды, его зовут Кимчи.

— Почему это направление так популярно в Интернете?

— Потому что людям неинтересны истории обычных бойцов, которые пашут в зале. Всем интересны истории условных поваров или менеджеров, тех, кто не занимался единоборствами, но преодолевает себя и выходит на бой. Потому что все понимают, что выйти на бой сможет не каждый. Именно поэтому поп-ММА сейчас очень популярно, все — даже топовые — лиги берут пример с нас.

Первым боем поп-ММА был бой Тарасов — Дацик. Остальные начали брать пример с нас. Канал Рен-ТВ сделал бой Емельяненко — Кокляев. Сейчас уже под определение поп-ММА подходит бой лиги АСА Маги Исмаилова против Александра Емельяненко, потому что у них разные весовые категории. Ну и, конечно, очень популярной была "Битва за хайп".

— Можно ли это считать профессиональным спортом?

— Профессиональным можно считать тот спорт, который приносит деньги. Поэтому почему нет? Но это бойцы не очень высокого уровня. При этом они получают гонорары зачастую больше, чем у самых топовых бойцов. Я ещё в то время получал гонорары по полтора миллиона рублей. Это было несколько лет назад.

— Артём, а как вы сами пришли в это движение и стали сооснователем?

— Совершенно случайно. Я находился в Таиланде, мне сказали, что снимают Дацика. Я просто прикололся и говорю: "Так давайте, я с ним подерусь!" Все каналы это подхватили, было много СМИ. Пошли обсуждения "Тарасов против Дацика", все как-то зацепились за эту идею. И, когда мы провели бой с Дациком, Амиран увидел, как хорошо это "заходит", как это работает, как люди хорошо реагируют. На сегодняшний день я каждый день слышу что-то о бое с Дациком. Люди встречают и об этом говорят до сих пор. Хотя прошло уже полтора года. И после такого успеха Амиран предложил мне сделать "Битву за хайп". Он её сделал, мы ему в этом помогали.

— Приносит ли это вам хороший доход?

— Амирану денег это не приносило, потому что он работал по системе: много вкладывал, много тратил, но мало получал. Мы сейчас организовали свою лигу — Kulak FC, которая нам приносит доход. Все бойцы получают с этого доход. Нам, как и организаторам во всех других лигах, приходится тяжело. Но за счёт "Ютуба" мы получаем монетизацию, зарабатываем на этом нормальные деньги.

Чем мы отличаемся от Амирана? Амиран переплачивал бойцам, а я точно знаю, что этот боец, например, где-то дрался за 5000 рублей, можно дать ему 15 000 — и он будет очень рад. Тем более в связи с пандемией все бойцы очень голодные и готовы сейчас драться за небольшие гонорары.

— Кто принимает участие в боях, как находятся участники? Что нужно, чтобы стать участником у вас?

— В нашей лиге Kulak FC, как и в других, таких как "Битва за хайп", Hardcore, открытые заявки. Всё очень просто. Люди присылают заявки на почту, в которых рассказывают о том, какие они интересные. Чем ярче человек, тем больше шансов у него быть выбранным. Заявок очень много. Честно скажу, в последнюю очередь для нас имеют значение его спортивные навыки. Самое первое, на что обращаем внимание, — именно на его харизму, умение себя преподносить, как он снял видео о себе. То есть, по сути, это как кастинг в любые телешоу, где тебе говорят: "Нам всё равно, сколько вы раз подтянетесь, нам главное — ваша харизма".

— В других странах как развиваются кулачные бои, поп-ММА? Где это особенно популярно?

— На самом деле поп-ММА и кулачные бои набирают самую большую популярность в России. В этом плане мы отстаём от Америки, там пик интереса к подобным шоу уже прошёл. Сейчас Россия номер один по уровню популярности этих боёв в сравнении с другими странами.