Пуля для Каннибала. Экс-чемпион АСВ расчищает дорогу к поясу UFC

В последний день ушедшей зимы Фигередо и Бенавидез провели свой первый поединок за титул, но за сутки до боя бразилец провалил взвешивание, лишив себя возможности в случае победы обзавестись статусом чемпиона. Бой закончился техническим нокаутом во втором раунде — Дейвесон забил оппонента градом ударов.

Каким получится реванш, сможет ли опытнейший Джозеф выступить на этот раз лучше и воспользоваться последним шансом в своей карьере? При всём уважении к 35-летнему калифорнийцу на сегодняшний день навыки и физическое состояние южноамериканца смотрятся гораздо предпочтительнее. С большой долей вероятности Фигередо всё же станет чемпионом и будет способен править в наилегчайшем дивизионе долгие годы…

В андеркарде турнира свой третий поединок в восьмиугольнике проведёт Арман Царукян. После стартового поражения Исламу Махачеву хабаровчанин смог выйти на победную стезю, одолев малоизвестного Оливье Аубин-Мерсье. В ОАЭ соперником Армана станет Дэви Рамос. Как и Царукян, бразилец имеет в резюме проигрыш всё тому же Махачеву в сентябре прошлого года. В целом Тасманийский Дьявол достаточно опытный боец, способный преподнести Арману немало трудностей и даже победить. В свою очередь в случае успеха россиянин заметно продвинется в рейтинге.

В полутяжёлой весовой категории зрителей ожидает кавказское дерби: дагестанец Хадис Ибрагимов поприветствует в октагоне Романа Долидзе из Грузии.

Для экс-чемпиона М-1 предстоящий бой по праву носит статус судьбоносного. Ибрагимов проиграл оба стартовых поединка в UFC, находясь, так сказать, на волоске от увольнения. Но и Долидзе более чем мотивирован, ведь первый поединок в восьмиугольнике — это всегда шанс привлечь к себе внимание боссов организации, журналистов и фанатов.

Обоих бойцов объединяет тот факт, что они стараются не доводить свои поединки до судейского решения, полагаясь на свои нокаутирующие удары. Учитывая это обстоятельство, а также чрезмерное желание победить, вряд ли стоит ожидать в исполнении этих ребят затяжной поединок…

Ещё один представитель дагестанской школы смешанных единоборств — Аскар Аскаров — также проведёт свой третий бой в лучшей лиге мира.

Непобеждённый боец имеет в своём активе ничью в поединке с Брэндоном Морено и победу над опытнейшим Тимом Эллиотом. Но, безусловно, Аскар пришёл в UFC, чтобы стать чемпионом, а значит, не имеет права на осечку. Противостоять экс-чемпиону организации АСВ на "Бойцовском острове" будет Александре Пантожа по прозвищу Каннибал.