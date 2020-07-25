СМИ: Более 20 миллионов снимающих жильё американцев могут оказаться на улице

В США может начаться волна массового выселения должников из съёмного жилья, сообщает издание The Hill. Это связано с тем, что 25 июля истекает срок моратория на такие действия, который президент страны Дональд Трамп подписал в марте из-за распространения коронавируса.

Отмечается, что действие запрета может быть продлено в рамках нового законопроекта о чрезвычайной помощи, но конгресс затянул с переговорами и вряд ли завершит разработку до начала августа.

По данным издания, последнее исследование, проведённое в ходе переписи населения США, показало, что 23,7 миллиона американцев, треть всех арендаторов, совсем не уверены в своей способности оплатить жильё в следующем месяце. При этом более половины от этого числа уже сообщили, что не платили за последний месяц.

— Сообщества по всей стране нуждаются в защите от выселения и помощи с жильём, чтобы предотвратить бездомность. Если мы не предпримем никаких действий, восстановление после пандемии коронавируса и надвигающегося экономического кризиса будет невозможно, — подчеркнул член палаты представителей от Демократической партии Хесус Гарсия.

В США существует ряд мораториев для защиты арендаторов от выселения, но ситуация складывается плачевно для тех лиц, кто был защищён только истекшим постановлением.

Сенаторы отмечают, что потеря жилья разрушает буквально всю жизнь человека, к тому же в текущих условиях коронавируса она может усугубить кризис здравоохранения. Они предлагают продлить защиту съёмщиков до марта 2021 года.

Тем не менее организации, объединяющие арендодателей, призывают решать проблему в корне. Отмечается, что моратории предотвращают выселение в данный момент, но не платят за аренду. Потерявшие работу семьи со временем накапливают задолженность по арендной плате, из которой потом будет невероятно трудно выбраться. В связи с этим некоторые организации предложили создать резервный фонд помощи для финансирования пострадавших от CoViD-19. По оценкам Национальной коалиции жилья, его размер может составить 100 миллиардов долларов.