В YouTube прокомментировали иск сооснователя Apple о мошеннических видео с его именем

YouTube принял во внимание иск сооснователя Apple Стива Возняка и рассматривает его жалобу. Об этом сообщает издание Der Spiegel со ссылкой на заявление администрации видеохостинга.
— Мы очень серьёзно относимся к злоупотреблениям нашей платформой и быстро принимаем меры, когда обнаруживаем нарушения наших правил, такие как мошенничество или выдачу себя за другое лицо, — говорится в заявлении YouTube.
Мосгорсуд отказал в требовании заблокировать YouTube в РоссииПри этом сервис должен будет ограничить доступ к контенту, из-за которого начались разбирательства.
В компании добавили, что у пользователей есть инструменты, чтобы заявить о видеороликах, нарушающих правила сообщества, а также о каналах, авторы которых выдают себя за других людей.
Напомним, Возняк и ещё 17 человек подали на YouTube иск, так как считают, что администрация сервиса знает о мошеннических роликах, но не удаляет их.