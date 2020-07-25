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В YouTube прокомментировали иск сооснователя Apple о мошеннических видео с его именем

В сервисе уточнили, что у пользователей есть инструменты, чтобы сообщить о нарушающих правила роликах.

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Фото © Pixabay

YouTube принял во внимание иск сооснователя Apple Стива Возняка и рассматривает его жалобу. Об этом сообщает издание Der Spiegel со ссылкой на заявление администрации видеохостинга.

Мы очень серьёзно относимся к злоупотреблениям нашей платформой и быстро принимаем меры, когда обнаруживаем нарушения наших правил, такие как мошенничество или выдачу себя за другое лицо, — говорится в заявлении YouTube.

Мосгорсуд отказал в требовании заблокировать YouTube в России

При этом сервис должен будет ограничить доступ к контенту, из-за которого начались разбирательства.

В компании добавили, что у пользователей есть инструменты, чтобы заявить о видеороликах, нарушающих правила сообщества, а также о каналах, авторы которых выдают себя за других людей.

Напомним, Возняк и ещё 17 человек подали на YouTube иск, так как считают, что администрация сервиса знает о мошеннических роликах, но не удаляет их.

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