В YouTube прокомментировали иск сооснователя Apple о мошеннических видео с его именем

YouTube принял во внимание иск сооснователя Apple Стива Возняка и рассматривает его жалобу. Об этом сообщает издание Der Spiegel со ссылкой на заявление администрации видеохостинга.

— Мы очень серьёзно относимся к злоупотреблениям нашей платформой и быстро принимаем меры, когда обнаруживаем нарушения наших правил, такие как мошенничество или выдачу себя за другое лицо, — говорится в заявлении YouTube.

В компании добавили, что у пользователей есть инструменты, чтобы заявить о видеороликах, нарушающих правила сообщества, а также о каналах, авторы которых выдают себя за других людей.