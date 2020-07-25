Пушков назвал геополитической капитуляцией согласие Горбачёва на вступление Германии в НАТО

По мнению сенатора, в то время лидер СССР больше думал о Нобелевской премии мира, чем о национальных интересах.

Сенатор Алексей Пушков назвал геополитической капитуляцией согласие первого президента СССР Михаила Горбачёва на вхождение объединённой Германии в состав НАТО. Об этом он написал в материале, опубликованном в газете "Московский комсомолец".

Пушков сослался на заявление официального представителя немецкого правительства Штеффена Зайберта, который и рассказал историю 30-летней давности. Сенатор заявил, что в то время президент больше думал о Нобелевской премии мира, чем о национальных интересах.

По мнению Пушкова, политик мог требовать для Германии нейтрального статуса в альянсе.

Горбачёв прокомментировал эти заявления, назвав их чепухой и отметив, что за этим "ничего не стоит".

Пушков же заметил, что в Архызе, где 16 июля состоялась встреча Горбачёва и канцлера ФРГ Гельмута Коля, произошла историческая драма.

— Заявить "чепуха" в ответ на факты не опровержение. Горбачёва пытался переубедить секретарь ЦК Фалин. Но безуспешно. Не чепуха, — отметил Пушков.

В результате этих действий Советский Союз, как считает сенатор, понёс политический, экономический и моральный ущерб. Кроме того, Пушков не согласен с версией о том, что Горбачёву на стыке десятилетий было не до внешней политики, ведь тогда ситуация в стране была ещё под контролем.