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Эксперт объяснил, по каким принципам выбрать банк для открытия вклада

Также он назвал критерий, который никогда не должен играть главную роль.

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Чтобы выбрать банк для открытия вклада, необходимо посмотреть на его рейтинг и почитать отзывы. Об этом рассказал исполнительный директор компании Klopenko Group Дмитрий Иванов.

В первую очередь, лучше обращаться в банк, который входит в список системно значимых, сейчас таких банков одиннадцать, — приводит слова эксперта агентство "Прайм".

По словам Иванова, такие банки являются устойчивыми и точно не подпадут под отзыв лицензии.

Центробанк отозвал лицензии сразу у четырёх банков

Два из них объявили о добровольной ликвидации.

Кроме того, необходимо посмотреть рейтинг финансовой организации и рэнкинг по МСФО (Международные стандарты финансовой отчётности).

Не лишним будет также почитать отзывы клиентов банка, чтобы узнать о возможных неожиданностях. Эксперт добавил, что ни в коем случае нельзя выбирать банк по принципу высоких ставок.

— Сейчас средние ставки по депозитам снижаются, следуя за ключевой ставкой Центробанка. Если в списке банков вы видите организацию, которая предлагает ставку гораздо выше рынка, — это повод, чтобы туда не обращаться, отметил он.

Ранее Лайф сообщал, что Центробанк вновь снизил ключевую ставку, обновив её исторический минимум.

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