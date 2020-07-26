Эксперт объяснил, по каким принципам выбрать банк для открытия вклада

Чтобы выбрать банк для открытия вклада, необходимо посмотреть на его рейтинг и почитать отзывы. Об этом рассказал исполнительный директор компании Klopenko Group Дмитрий Иванов.
— В первую очередь, лучше обращаться в банк, который входит в список системно значимых, сейчас таких банков одиннадцать, — приводит слова эксперта агентство "Прайм".
По словам Иванова, такие банки являются устойчивыми и точно не подпадут под отзыв лицензии.
Кроме того, необходимо посмотреть рейтинг финансовой организации и рэнкинг по МСФО (Международные стандарты финансовой отчётности).
Не лишним будет также почитать отзывы клиентов банка, чтобы узнать о возможных неожиданностях. Эксперт добавил, что ни в коем случае нельзя выбирать банк по принципу высоких ставок.
— Сейчас средние ставки по депозитам снижаются, следуя за ключевой ставкой Центробанка. Если в списке банков вы видите организацию, которая предлагает ставку гораздо выше рынка, — это повод, чтобы туда не обращаться, — отметил он.
Ранее Лайф сообщал, что Центробанк вновь снизил ключевую ставку, обновив её исторический минимум.