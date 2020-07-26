Всегда ползут вверх. В МЧС рассказали, как защититься от клещей

В Министерстве чрезвычайных ситуаций (МЧС) напомнили, что вскоре в России начнётся второй сезон активности клещей, который приходится на август-сентябрь, и дали рекомендации, как защититься от кровососов, вызывающих такие опасные болезни, как энцефалит, туляремию и геморрагическую лихорадку Крым-Конго.

— Эффективной мерой защиты является обработка одежды специальными инсектоакарицидными и акарорепеллентными средствами от клещей, — цитирует памятку ведомства ТАСС.

В МЧС отметили, что клещи обычно попадают на тело с растений на уровне голеней, коленей и бёдер и всегда ползут по одежде вверх. Рекомендуется носить светлые вещи, на которых членистоногие хорошо заметны. Также следует обязательно заправлять брюки в сапоги или гольфы, манжеты и ворот должны плотно прилегать к телу, а голову нужно прикрыть, заправив волосы под шапку.

После прогулок необходимо внимательно осмотреть себя, одежду и домашних животных, последних желательно обрабатывать средствами против паразитов.

В лесу не рекомендуется сидеть на траве, а стоянки лучше устраивать на песчаных почвах среди сосен, так как в отсутствие низких растений меньше риск подцепить клеща.