Всегда ползут вверх. В МЧС рассказали, как защититься от клещей

В Министерстве чрезвычайных ситуаций (МЧС) напомнили, что вскоре в России начнётся второй сезон активности клещей, который приходится на август-сентябрь, и дали рекомендации, как защититься от кровососов, вызывающих такие опасные болезни, как энцефалит, туляремию и геморрагическую лихорадку Крым-Конго.
— Эффективной мерой защиты является обработка одежды специальными инсектоакарицидными и акарорепеллентными средствами от клещей, — цитирует памятку ведомства ТАСС.
В МЧС отметили, что клещи обычно попадают на тело с растений на уровне голеней, коленей и бёдер и всегда ползут по одежде вверх. Рекомендуется носить светлые вещи, на которых членистоногие хорошо заметны. Также следует обязательно заправлять брюки в сапоги или гольфы, манжеты и ворот должны плотно прилегать к телу, а голову нужно прикрыть, заправив волосы под шапку.
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