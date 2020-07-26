Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Всегда ползут вверх. В МЧС рассказали, как защититься от клещей

После каждой прогулки необходимо осматривать себя и домашних питомцев.

54

В Министерстве чрезвычайных ситуаций (МЧС) напомнили, что вскоре в России начнётся второй сезон активности клещей, который приходится на август-сентябрь, и дали рекомендации, как защититься от кровососов, вызывающих такие опасные болезни, как энцефалит, туляремию и геморрагическую лихорадку Крым-Конго.

Эффективной мерой защиты является обработка одежды специальными инсектоакарицидными и акарорепеллентными средствами от клещей, — цитирует памятку ведомства ТАСС.

В МЧС отметили, что клещи обычно попадают на тело с растений на уровне голеней, коленей и бёдер и всегда ползут по одежде вверх. Рекомендуется носить светлые вещи, на которых членистоногие хорошо заметны. Также следует обязательно заправлять брюки в сапоги или гольфы, манжеты и ворот должны плотно прилегать к телу, а голову нужно прикрыть, заправив волосы под шапку.

"Инфицирован каждый третий клещ". Россиян предупредили о болезнях, которые можно подхватить на природе

Недуги, переносчиками которых являются кровососущие, разнятся в зависимости от региона.

После прогулок необходимо внимательно осмотреть себя, одежду и домашних животных, последних желательно обрабатывать средствами против паразитов.

"В пятку не вопьются". Эксперты назвали самые "вкусные" для клещей места на теле человека

А ещё рассказали, зачем стоит взять на пикник белую простынь.

В лесу не рекомендуется сидеть на траве, а стоянки лучше устраивать на песчаных почвах среди сосен, так как в отсутствие низких растений меньше риск подцепить клеща.

Ранее врач напомнил, что клещи не единственная беда, и объяснил, почему не стоит отдыхать на траве без ковриков или шезлонгов.

Выбор редакции

Loading...