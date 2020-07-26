В США легкомоторный самолёт рухнул на жилые дома и загорелся — видео

Видео © Twitter / Angie Reed/ UtahgirlEm

В американском штате Юта легкомоторный самолёт Piper PA-32 рухнул на жилые дома и загорелся. По данным полиции, пострадало несколько человек, точное число уточняется, сообщает телеканал KSL.

Инцидент произошёл в городе Уэст-Джордан. В момент крушения на борту находилось шесть человек.

При падении воздушное судно разрушило три дома, кроме того, от пожара пострадали здания по соседству. Пожарным удалось спасти местного жителя, который оказался заблокированным в своём жилище. На помощь прибыл медицинский вертолёт, который доставил людей в больницу.

Очевидцы сообщили, что самолёт летел очень низко и издавал гул, в какой-то момент он пропал из поля зрения, потом вспыхнуло пламя, в воздух поднялся столб дыма.

Расследование инцидента ведут Федеральное управление гражданской авиации США и Национальный совет по безопасности на транспорте.