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"Худший фильм всех времён и народов". Гузеева раскритиковала картину, где сыграла главную роль

Артистка рассказала, что на всех непостановочных фото у неё суровый взгляд и стиснутые зубы.

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Фото © Instagram / Larisa Guzeeva

Актриса Лариса Гузеева считает, что лента "Соперницы" 1985 года, где она сыграла главную роль, является "худшим фильмом всех времён и народов".

Гузеева опубликовала в "Инстаграме" своё фото в молодости, которое принесла ей Сеть. На снимке артистке 30 лет, у неё суровый взгляд и стиснутые зубы. Кинозвезда отметила, что это происходит на всех кадрах, где она не позирует специально.

Ничего, никому не приплывает за просто так. Я и сегодня стараюсь не расслабляться: характер — это судьба. Ну и "учителям" спасибо, подчеркнула артистка.

Подписчица irina.sarkis.92 в комментариях вспомнила фильм "Соперницы", где Гузеева сыграла главную роль байдарочницы. Поклонница актрисы назвала работу великолепной.

10 худших ляпов в истории кинематографа, которые можно было легко заметить до выпуска фильма

Кинопроизводство — невероятно сложный процесс. Над созданием картины могут трудиться сотни человек, но даже в таком случае часто без ошибок не обходится. В подборке ниже десять фильмов, в которых авторы оставили такие нелепые киноляпы, что становится стыдно.

Худший фильм всех времён и народов, — в ответ написала Гузеева.

Тем не менее многие с мнением артистки не согласились, они рассказали, что лента переносит их в далёкие времена молодости, когда в гребле на байдарках всё было по-другому, одна из комментаторов рассказала, что даже специально искала фильм, чтобы пересмотреть и поностальгировать.

Картина "Соперницы" режиссёра Виктора Садовского была снята в 1980 году. Она повествует о спортсменке-байдарочнице, которая усердно тренируется, но на соревнованиях не может подняться выше второго места. Девушка находит неожиданный способ завоевать долгожданную золотую медаль.

Ранее Лариса Гузеева пожелала смерти инста-хейтерам.

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