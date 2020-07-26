"Худший фильм всех времён и народов". Гузеева раскритиковала картину, где сыграла главную роль

Актриса Лариса Гузеева считает, что лента "Соперницы" 1985 года, где она сыграла главную роль, является "худшим фильмом всех времён и народов".

Гузеева опубликовала в "Инстаграме" своё фото в молодости, которое принесла ей Сеть. На снимке артистке 30 лет, у неё суровый взгляд и стиснутые зубы. Кинозвезда отметила, что это происходит на всех кадрах, где она не позирует специально.

— Ничего, никому не приплывает за просто так. Я и сегодня стараюсь не расслабляться: характер — это судьба. Ну и "учителям" спасибо, — подчеркнула артистка.

Подписчица irina.sarkis.92 в комментариях вспомнила фильм "Соперницы", где Гузеева сыграла главную роль байдарочницы. Поклонница актрисы назвала работу великолепной.

— Худший фильм всех времён и народов, — в ответ написала Гузеева.

Тем не менее многие с мнением артистки не согласились, они рассказали, что лента переносит их в далёкие времена молодости, когда в гребле на байдарках всё было по-другому, одна из комментаторов рассказала, что даже специально искала фильм, чтобы пересмотреть и поностальгировать.

Картина "Соперницы" режиссёра Виктора Садовского была снята в 1980 году. Она повествует о спортсменке-байдарочнице, которая усердно тренируется, но на соревнованиях не может подняться выше второго места. Девушка находит неожиданный способ завоевать долгожданную золотую медаль.