Доктор Мясников раскритиковал дистанционное обучение школьников: "В трансвеститы потянет"

Врач Александр Мясников уверен, что школьникам необходимо очное образование и личное взаимодействие. Доктор раскритиковал идею о возможном продлении дистанционного обучения и подчеркнул, что оно не может заменить посещение школы.

— При посещении школы ребёнок получает не только образование, но, что по жизни оказывается более важным, — навыки "межвидового" общения. И подерутся во дворе, и девочку за косичку дёрнет, а потом и записочку напишет. Дома, глядя в компьютер, и правда в трансвеститы потянет, — написал доктор в "Телеграме".

Мясников добавил, что уровень образования и так упал, а дистанционное обучение усугубило проблему. Врач напомнил, что родители школьников работают, в том числе врачами, и им придётся уходить с работы, чтобы сидеть с детьми.

Доктор подчеркнул, что опасности для несовершеннолетних во время пандемии коронавируса практически нет, процент заболеваемости среди них крайне низкий. Кроме того, по сути, ребята становятся "живыми вакцинами", в лёгкой и бессимптомной форме перенося инфекцию.

Специалист добавил, что ВОЗ в последнее время засомневалась в передаче коронавируса от бессимптомных носителей. К тому же родители школьников — люди в возрасте около 40 лет — тоже не болеют в тяжёлой форме. А бабушки и дедушки и так живут в семье и могут подхватить инфекцию от любого её члена. Кроме того, у них куда больше шансов заразиться в поликлинике или магазине, чем дома. Мясников напомнил, что безопасность старшего поколения — это забота исключительно семьи, в этом никто не сможет помочь.

— Я понимаю, что трудно взять на себя решение сделать так, как надо, а не так, как предписано кем-то, когда-то и почему-то. Только любое решение — это баланс плюсов и минусов. Пока во всей этой истории с CoViD-19, мне кажется, мы в сильном минусе. Может, хватит? — заключил врач.