МЧС показало видео с места крушения легкомоторного самолёта в Курской области

Видео предоставлено Лайфу
ГУ МЧС РФ по Курской области опубликовало видео с места падения легкомоторного самолёта в Пристенском районе. Спасатели обеспечили освещение в тёмное время суток, чтобы следователи смогли провести необходимые мероприятия.
После того как следственные мероприятия завершатся, МЧС эвакуирует воздушное судно с места происшествия.
В Германии на жилой дом упал самолёт. Три человека погиблиВ результате происшествия также есть пострадавшие, в том числе ребёнок.
По факту крушения самолёта возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), сообщается на сайте Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ.
Стало известно, что погибший пилот не уведомил уполномоченные органы о предстоящем полёте. Расследование продолжается.
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Напомним, самолёт разбился во время проведения сельскохозяйственных работ.