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МЧС показало видео с места крушения легкомоторного самолёта в Курской области

Возбуждено уголовное дело, также стало известно, что погибший пилот не сообщил о предстоящем полёте.

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Видео предоставлено Лайфу

ГУ МЧС РФ по Курской области опубликовало видео с места падения легкомоторного самолёта в Пристенском районе. Спасатели обеспечили освещение в тёмное время суток, чтобы следователи смогли провести необходимые мероприятия.

После того как следственные мероприятия завершатся, МЧС эвакуирует воздушное судно с места происшествия.

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В результате происшествия также есть пострадавшие, в том числе ребёнок.

По факту крушения самолёта возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), сообщается на сайте Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ.

Стало известно, что погибший пилот не уведомил уполномоченные органы о предстоящем полёте. Расследование продолжается.

Напомним, самолёт разбился во время проведения сельскохозяйственных работ.

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