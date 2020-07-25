В Германии на жилой дом упал самолёт. Три человека погибли

В немецком городе Везель небольшой самолёт врезался в жилой дом, в результате чего погибло не менее трёх человек. Об этом сообщает издание Focus Online со ссылкой на полицию.

В результате происшествия также есть пострадавшие, в том числе ребёнок.

Согласно данным издания, на месте инцидента был обнаружен парашют. Вероятно, самолёт пытался аварийно затормозить. Причина аварии пока не известна.