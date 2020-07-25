Губернатор рассказал о состоянии избитого грабителями экс-директора "Ростсельмаша"

Бывший директор "Ростсельмаша" Юрий Песков, которого грабители избили в его же доме, всё ещё находится в тяжёлом состоянии. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Сегодня врачи разрешили ему навестить больного.
Охотники за стариками. Задержана семейная группировка, ограбившая экс-директора "Ростсельмаша" и других обеспеченных пенсионеровЛайф выяснил личности подозреваемых и подсчитал их потенциальных жертв.
— Вопреки обстоятельствам настроение у него бодрое, держится он молодцом. Мы тепло пообщались. Состояние Юрия Александровича, по оценкам врачей, стабилизировано, но всё еще остаётся тяжёлым, — написал Голубев в "Инстаграме".
Он отметил, что пожелал Пескову скорейшего выздоровления. А тот, в свою очередь, попросил губернатора передать слова благодарности всем, кто за него переживает.
Напомним, 19 июля неизвестные ворвались в дом Юрия Пескова и избили его. Сестру экс-директора "Ростсельмаша" они пытали, в результате чего женщина погибла. Сам Песков после нападения на время лишился памяти. Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Покушение на убийство" и "Разбой". По предварительным данным, целью преступников было имущество потерпевших. Лайф сообщал, что трое подозреваемых в нападении задержаны. Также, по нашим данным, они могут быть причастны и к убийству 100-летного ветерана Великой Отечественной войны в Башкирии. Сейчас следователи проверяют эту информацию.