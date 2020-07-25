Губернатор рассказал о состоянии избитого грабителями экс-директора "Ростсельмаша"

Бывший директор "Ростсельмаша" Юрий Песков, которого грабители избили в его же доме, всё ещё находится в тяжёлом состоянии. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Сегодня врачи разрешили ему навестить больного.

— Вопреки обстоятельствам настроение у него бодрое, держится он молодцом. Мы тепло пообщались. Состояние Юрия Александровича, по оценкам врачей, стабилизировано, но всё еще остаётся тяжёлым, — написал Голубев в "Инстаграме".

Он отметил, что пожелал Пескову скорейшего выздоровления. А тот, в свою очередь, попросил губернатора передать слова благодарности всем, кто за него переживает.