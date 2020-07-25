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Президент Бразилии сообщил об излечении от коронавируса

Лидер южноамериканского государства заразился CoViD-19 в начале июля.

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Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что его очередной тест на коронавирус показал отрицательный результат, что означает выздоровление. Об этом он написал в "Твиттере".

ПЦР на SARS-CoV-2: отрицательный. Доброе утро всем, — написал бразильский лидер, прикрепив к записи фотографию, на которой он улыбается и показывает большой палец вверх.

Болсонару, однако, не рассказал, когда именно сдал анализы. Этот тест стал четвёртым по счёту. Предыдущий, сделанный на этой неделе, показал положительный результат.

Число вылечившихся от коронавируса в мире превысило девять миллионов

При этом общее количество заразившихся CoViD-19 с начала эпидемии составляет более 15,7 миллиона.

Президент Бразилии заразился коронавирусом в начале июля. Для того чтобы огласить эту новость, Жаир Болсонару пригласил представителей СМИ на небольшой пресс-поход, во время которого снимал медицинскую маску. В результате журналисты обвинили политика в том, что он подверг их риску заражения CoViD-19, и решили подать к президенту иск.

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