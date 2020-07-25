Президент Бразилии сообщил об излечении от коронавируса

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что его очередной тест на коронавирус показал отрицательный результат, что означает выздоровление. Об этом он написал в "Твиттере".

- RT-PCR para Sars-Cov 2: negativo.

- BOM DIA A TODOS. pic.twitter.com/CkdV59yGXP — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) July 25, 2020

— ПЦР на SARS-CoV-2: отрицательный. Доброе утро всем, — написал бразильский лидер, прикрепив к записи фотографию, на которой он улыбается и показывает большой палец вверх.

Болсонару, однако, не рассказал, когда именно сдал анализы. Этот тест стал четвёртым по счёту. Предыдущий, сделанный на этой неделе, показал положительный результат.