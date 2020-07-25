Президент Бразилии сообщил об излечении от коронавируса

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что его очередной тест на коронавирус показал отрицательный результат, что означает выздоровление. Об этом он написал в "Твиттере".
- RT-PCR para Sars-Cov 2: negativo.— Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) July 25, 2020
- BOM DIA A TODOS. pic.twitter.com/CkdV59yGXP
— ПЦР на SARS-CoV-2: отрицательный. Доброе утро всем, — написал бразильский лидер, прикрепив к записи фотографию, на которой он улыбается и показывает большой палец вверх.
Болсонару, однако, не рассказал, когда именно сдал анализы. Этот тест стал четвёртым по счёту. Предыдущий, сделанный на этой неделе, показал положительный результат.
Число вылечившихся от коронавируса в мире превысило девять миллионовПри этом общее количество заразившихся CoViD-19 с начала эпидемии составляет более 15,7 миллиона.
Президент Бразилии заразился коронавирусом в начале июля. Для того чтобы огласить эту новость, Жаир Болсонару пригласил представителей СМИ на небольшой пресс-поход, во время которого снимал медицинскую маску. В результате журналисты обвинили политика в том, что он подверг их риску заражения CoViD-19, и решили подать к президенту иск.