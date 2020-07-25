Во время пандемии человечество стало значительно тише

Во время пандемии коронавируса и введённых из-за неё ограничений сейсмический шум Земли стал намного слабее. Исследования учёных опубликованы в Science.

Отмечается, что фоновый шум, вызываемый движением автомобилей, строительством и даже спортивными мероприятиями, становится тише в выходные или праздничные дни и ночью, однако никогда не пропадает полностью. Во время карантина шум снизился на 50%.

— Этот период затишья стал самым продолжительным и значимым за всё время наблюдений с помощью сетей сейсмического мониторинга, — отметил сейсмолог Стивен Хикс из Имперского колледжа Лондона.

Он сообщил, что результаты исследования показывают влияние деятельности людей на Землю и помогают найти отличия между человеческим и естественным шумом. В работе учёные проанализировали информацию, полученную с 268 станций сейсмического мониторинга, расположенных в 117 странах мира.

В конце января текущего года шум стих в Китае, а затем в европейских странах, после чего и в остальном мире. Наибольшее снижение гула произошло в городах с высокой плотностью населения.