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В Азербайджане футболистка из молодёжной сборной умерла в 19 лет

Девушка скончалась из-за продолжительной болезни.

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Нино Гургенидзе. Фото © Instagram / azewomenfootball

Член молодёжной женской сборной Азербайджана Нино Гургенидзе умерла после продолжительной болезни. Об этом сообщает Ассоциация футбольных федераций страны.

Отмечается, что спортсменка скончалась в 19 лет. Родным и близким выразили глубокие соболезнования. По данным местных СМИ, у девушки диагностировали рак, с которым она боролась в течение года.

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