В Азербайджане футболистка из молодёжной сборной умерла в 19 лет

Член молодёжной женской сборной Азербайджана Нино Гургенидзе умерла после продолжительной болезни. Об этом сообщает Ассоциация футбольных федераций страны.
Отмечается, что спортсменка скончалась в 19 лет. Родным и близким выразили глубокие соболезнования. По данным местных СМИ, у девушки диагностировали рак, с которым она боролась в течение года.
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