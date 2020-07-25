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Якубович выпустит книгу с рассказами об афганской и чеченских войнах

Всенародный любимец собирается издать свой труд в сентябре-октябре этого года.

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Фото © ТАСС / Виталий Невар

Народный артист РФ, телеведущий Леонид Якубович выпустил книгу с рассказами об афганской, чеченских войнах и кампании в Косове. Он трудился над ней на протяжении восьми лет. Материалы уже переданы в издательство.

Помимо нескольких рассказов о войне там есть и воспоминания о разных людях. А ещё стихов много, например, я изложил в стиле басен Крылова Уголовный кодекс РФ. Книга планируется к выходу в сентябре-октябре этого года, — рассказал Якубович в интервью ТАСС.

"Можно и по ушам получить". Песков заявил, что пока не планирует писать мемуары

По его мнению, сейчас такое время, когда нужно получать информацию, а не писать.

Также телеведущий подготовил киносценарий и пьесу под названием "Любовник для моей жены", режиссёром которой выступит Марк Розовский.

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