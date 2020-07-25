Известный писатель Владислав Крапивин попал в реанимацию

Советский и российский детский писатель Владислав Крапивин находится в реанимации с пневмонией, его состояние стабильно тяжёлое. Об этом рассказала его невестка, руководитель детского отряда "Каравелла" Лариса Крапивина.

— Врачи борются за его жизнь. Всё максимально делается для того, чтобы вернуть его в нормальное состояние. У него телефон, он на связи, мы с ним каждый день разговариваем, — сообщила она E1.ru.