Известный писатель Владислав Крапивин попал в реанимацию

Советский и российский детский писатель Владислав Крапивин находится в реанимации с пневмонией, его состояние стабильно тяжёлое. Об этом рассказала его невестка, руководитель детского отряда "Каравелла" Лариса Крапивина.
— Врачи борются за его жизнь. Всё максимально делается для того, чтобы вернуть его в нормальное состояние. У него телефон, он на связи, мы с ним каждый день разговариваем, — сообщила она E1.ru.
Лариса уточнила, что 81-летний писатель был госпитализирован 15 июля. По её словам, пневмония Крапивина не имеет отношения к коронавирусу.
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